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Закон и Порядок

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Штурм длился три минуты, все твари ликвидированы, но «осталось очень много вопросов к ФСИН»

Штурм длился три минуты, все твари ликвидированы, но «осталось очень много вопросов к ФСИН»

Краткие пресс-релизы Федеральной службы исполнения наказаний 16 июня: 8:56. "Обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников УИС.

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Комментарии
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ВК
Вячеслав Кудрявцев
зачем девочек в наручниках мочканули?чтобы не заговорили ?золотов душка!
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7 час.

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