Трамвай и бетономешалка столкнулись в Иркутске 1 октября

ДТП случилось около 11 часов утра 1 октября на улице Декабрьских Событий в Иркутске. Как предварительно установили госавтоинспекторы, водитель бетономешалки выезжал с улицы Трудовых Резервов и не уступил дорогу общественному транспорту.
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