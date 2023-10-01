Трамвай и бетономешалка столкнулись в Иркутске 1 октября

ДТП случилось около 11 часов утра 1 октября на улице Декабрьских Событий в Иркутске. Как предварительно установили госавтоинспекторы, водитель бетономешалки выезжал с улицы Трудовых Резервов и не уступил дорогу общественному транспорту.