Военное обозрение

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Словакия заменяет переданную ВСУ советскую технику американскими бронеавтомобилями Oshkosh JLTV

Словакия заменяет переданную ВСУ советскую технику американскими бронеавтомобилями Oshkosh JLTV

Американская оборонка продолжает собирать основные дивиденды с украинского конфликта. Наиболее обеспеченные страны ЕС (ФРГ, Франция, Италия) компенсируют передачу ВСУ советской техники другими государствами, главным образом из Восточной Европы.

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