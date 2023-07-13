Словакия заменяет переданную ВСУ советскую технику американскими бронеавтомобилями Oshkosh JLTV

Американская оборонка продолжает собирать основные дивиденды с украинского конфликта. Наиболее обеспеченные страны ЕС (ФРГ, Франция, Италия) компенсируют передачу ВСУ советской техники другими государствами, главным образом из Восточной Европы.
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