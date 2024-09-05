Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 753 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Семен Демин
    Наемников и бандеровцев надо уничтожать в первую очередь, ибо это звери.Встреча с Зеленск...
  • Silver Kont
    Дык давно уже призывали не ездить к этим обезьянам, никаких туристов и поставок нефтепродуктов.... Ведь не давали раз...Почему Россия пре...
  • Silver Kont
    Да ляксандра холуй и пидор у черножопых, всегда их обеляет и пушистит, уже не в новинку его комменты в поддержку черн...Сергей Миронов: 9...

"Восточная сказка" в России закончилась? У мигрантов из Средней Азии появились конкуренты

"Восточная сказка" в России закончилась? У мигрантов из Средней Азии появились конкуренты

Фото: Олег Рукавицын, Царьград У мигрантов из Средней Азии появились серьёзные конкуренты. Неужели "восточная сказка" в России закончилась? О преимуществах найма рабочих из КНДР рассказали эксперты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх