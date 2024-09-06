Собянин продлил работу московского транспорта в День города

Работу московского транспорта продлят в День города. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Так, в ночь с седьмого на восьмое сентября войти в метро и на платформы МЦК можно будет до 02:00, написал он в своем Telegram-аккаунте.
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