В Думе указали на воинственную риторику НАТО из-за давления Штатов

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил, что США разворачивают внутри НАТО воинственную политику в отношении России, поскольку хотят лишить суверенитета страны ЕС, передает корреспондент The Moscow Post.