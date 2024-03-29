В Думе указали на воинственную риторику НАТО из-за давления Штатов

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил, что США разворачивают внутри НАТО воинственную политику в отношении России, поскольку хотят лишить суверенитета страны ЕС, передает корреспондент The Moscow Post.
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