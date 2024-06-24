"Известия": в России на сайты вузов началось нашествие ботов абитуриентов

Началась приемная кампания в России 20 июня и продлится более месяца. В этом году отмечается более активное использование абитуриентами информационных технологий: они оценивают свои шансы на поступление с помощью специальных программ-парсеров, пишет газета "Известия".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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