Доктор наук Эмилия Носова после 15 суток ареста вышла на свободу. Она заявила, что ждет результатов следствия.
"Надеюсь вернуть деньги": пришедшая на выборы с зеленкой профессор УрФУ вышла из спецприемника
Комментарии
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Михаил
Кто выдаёт такие звания людям совершенно не достойным этого?
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17 час.
Валерий Каулин
Как эту дуру ещё не лишили научного звания и держат на работе? У неё развитие на уровне макаки!
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14 час.
Алевтина Долапчи
Если она не устойчива к диалогу с мошенниками и совершает (ради денег) противоправные поступки , чему интересно она может научить наших студентов? Почему её не уволили с работы и не лишили всех регалий? Эти действия считаются госизменой в военное время. Если наше правовое государство будет оправдывать (якобы меня обманули мошенники), то так каждый может оправдываться и не нести ни какой ответственности. И будет в нашей стране полнейший хаос.....
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13 час.
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