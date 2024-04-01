"Надеюсь вернуть деньги": пришедшая на выборы с зеленкой профессор УрФУ вышла из спецприемника

Алевтина Долапчи

Если она не устойчива к диалогу с мошенниками и совершает (ради денег) противоправные поступки , чему интересно она может научить наших студентов? Почему её не уволили с работы и не лишили всех регалий? Эти действия считаются госизменой в военное время. Если наше правовое государство будет оправдывать (якобы меня обманули мошенники), то так каждый может оправдываться и не нести ни какой ответственности. И будет в нашей стране полнейший хаос.....