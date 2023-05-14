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В Минобороны показали работу "Акаций" по позициям ВСУ

В Минобороны России опубликовали кадры боевой работы расчетов 152-мм самоходных артиллерийских установок "Акация" Западного военного округа, которые выполняют задачи по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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