В Минобороны показали работу "Акаций" по позициям ВСУ

В Минобороны России опубликовали кадры боевой работы расчетов 152-мм самоходных артиллерийских установок "Акация" Западного военного округа, которые выполняют задачи по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ).