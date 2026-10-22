Возвращение в жизнь. Для людей, которые по разным причинам оказались ограничены в возможности жить полноценной жизнью, привычной, я имею в виду, эти слова означают надежду на исправление ситуации.
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