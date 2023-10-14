Российские рестораторы сообщили о дефиците куриного мяса

Российские рестораторы столкнулись с дефицитом куриного мяса, но скоро проблема должна разрешиться. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главу Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова.
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