Страна и люди
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Страна и люди

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Российские рестораторы сообщили о дефиците куриного мяса

Российские рестораторы сообщили о дефиците куриного мяса

Российские рестораторы столкнулись с дефицитом куриного мяса, но скоро проблема должна разрешиться. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главу Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова.

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