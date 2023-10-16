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Названо заболевание, которое вызывает инсульт у людей до 45 лет

Названо заболевание, которое вызывает инсульт у людей до 45 лет

Инсульт в молодом возрасте уже не редкость, говорят врачи. Но в чем причина? Какие факторы провоцируют инсульт у молодежи? А главное, как себе помочь, если почувствовал симптомы болезни? фото: iStock19 сентября скончался 40-летний актер Алексей Янин, который восемь лет боролся с последствиями обширного инсульта.

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