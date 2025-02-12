Аналитик Меркурис: Запад ожидает кризис в случае экономической войны США и РФ

Global Look Press/Ohde/face to face Западные страны войдут в состояние кризиса в том случае, если между Соединенными Штатами и Россией начнется полноценная экономическая война, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
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