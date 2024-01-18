Первые 16 минут геймплея игры на выживание Winter Survival Разработчик DRAGO entertainment вм...

Первые 16 минут геймплея игры на выживание Winter SurvivalРазработчик DRAGO entertainment вместе с издательством IGN выпустили новый геймплейный видеоролик, в котором представляют первые 16 минут игрового процесса предстоящей игры на выживание в зимних условиях Winter Survival.
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