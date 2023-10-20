Из больницы под Екатеринбургом уволились почти все педиатры — врачи жалуются на неоплачиваемые переработки и лишение премий из-за «невыполнения планов»

В городской больнице Верхней Пышмы сейчас всего три педиатра и два фельдшера на 16 участков. Врач, который работал в педиатрической службе рассказал, что медики уходили постепенно, на протяжении нескольких лет.
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