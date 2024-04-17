Политолог указал на отсутствие гарантий безопасности для Украины со стороны США

Юридически США не могут дать гарантию безопасности ни одной стране, в том числе Украине. Это обусловлено Конституцией Соединенных Штатов, в которой указано, что все полномочия по объявлению войны принадлежат людям в конгрессе.
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