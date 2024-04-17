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Политолог указал на отсутствие гарантий безопасности для Украины со стороны США

Политолог указал на отсутствие гарантий безопасности для Украины со стороны США

Юридически США не могут дать гарантию безопасности ни одной стране, в том числе Украине. Это обусловлено Конституцией Соединенных Штатов, в которой указано, что все полномочия по объявлению войны принадлежат людям в конгрессе.

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