Геополитика давит на акции ASML

Акции ASML, крупнейшего в мире поставщика компьютерного оборудования для производства чипов, упали сегодня, 17 июля, ввиду опасений относительно того, что давление со стороны правительства США может привести к ужесточению ограничений на экспорт в Китай, пишет Reuters.