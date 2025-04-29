Демографический коллапс: Маск назвал проблему, которая ждет Китай

Американский бизнесмен, руководитель департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск считает, что наибольшей проблемой для Китая в долгосрочной перспективе будет демографический коллапс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии