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Как кризисы меняют Ваш мозг

Профессор Калифорнийского университета Ульрика Мальмендир считает, что кризисы меняют мозг большинства людей, влияя на их дальнейшее поведение и поэтому нейронаука уже сейчас может нам объяснить как люди принимают те или иные финансовые решения.

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