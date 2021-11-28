Как кризисы меняют Ваш мозг

Профессор Калифорнийского университета Ульрика Мальмендир считает, что кризисы меняют мозг большинства людей, влияя на их дальнейшее поведение и поэтому нейронаука уже сейчас может нам объяснить как люди принимают те или иные финансовые решения.
Профессор Калифорнийского университета Ульрика Мальмендир считает, что кризисы меняют мозг большинства людей, влияя на их дальнейшее поведение и поэтому нейронаука уже сейчас может нам объяснить как люди принимают те или иные финансовые решения.
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