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  • Виктор Луговой
    Что-то в картинке не то... Когда у Третьяка был (по первости и очень недолго, а дальше только на тренировках) шлем JO...Ротенберг выложил...
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Подколзин ассистировал при победной шайбе «Эдмонтона» в 5-м матче серии с «Кингс». У него 6 хитов и «+1» за 7:20

Форвард «Эдмонтона» начал атаку, завершившуюся голом Маттиаса Янмарка на 48-й минуте пятого матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом» (3:1, 3-2).

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