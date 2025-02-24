В Смоленской области на трикотажной фабрике произошёл несчастный случай

На инцидент в смоленском райцентре отреагировала государственная инспекция труда Несчастный случай произошёл с работником открытого акционерного общества «Рославльская трикотажная фабрика «Апрель» в Смоленской области.
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