Глава «Жилфонда» Чернокульский отметил, что срок владения квартирой отсчитывается с даты оплаты договора с застройщиком

Определение точной даты начала срока владения квартирой или домом может иметь важное значение, особенно при продаже недвижимости.
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