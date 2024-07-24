Кадры из «Игры престолов» помогли в изучении слепоты на лица

В новой работе, статью о которой опубликовал журнал Cerebral Cortex, ученые с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии проследили за нейронными реакциями мозга людей при просмотре сцен из фэнтезийного телесериала, известного сложными и многогранными персонажами.
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