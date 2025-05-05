Путин принял приглашение Моди и посетит Индию

МОСКВА, 5 мая, ФедералПресс. В рамках телефонного разговора между Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди российский лидер подтвердил свое намерение посетить Индию с официальным визитом.
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