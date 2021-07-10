Биологи из Самарского университета вывели новый сорт грецкого ореха

© ssau.ruУченые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва в ходе селекционных работ вывели два новых сорта грецкого ореха, которые обладают рядом уникальных качеств: они выдерживают неблагоприятные погодные условия Среднего Поволжья (быстрый переход от холодной зимы к довольно жаркому лету, засуха, дефицит влаги, заморозки), а их скорлупа настолько хрупка, что молоток и щипцы для колки вам больше не понадобятся — чтобы добраться до вкусных ядрышек, орехи достаточно прос.