США предложили Польше поддержку в расследовании инцидента с ракетой

Global Look Press/Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с польским лидером Анджеем Дудой заявил, что Вашингтон предлагает Варшаве полную поддержку в расследовании инцидента с ракетой.
Global Look Press/Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с польским лидером Анджеем Дудой заявил, что Вашингтон предлагает Варшаве полную поддержку в расследовании инцидента с ракетой.
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