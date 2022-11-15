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США предложили Польше поддержку в расследовании инцидента с ракетой

США предложили Польше поддержку в расследовании инцидента с ракетой

Global Look Press/Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с польским лидером Анджеем Дудой заявил, что Вашингтон предлагает Варшаве полную поддержку в расследовании инцидента с ракетой.

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