Иннополис университетында 42 студентка корпоратив стипендия тапшырылды

Иннополис университетының 42 студенты югары уку йортының партнер-компанияләреннән стипендия алды. Айлык түләү күләме 20 мең сум тәшкил итәчәк, ярдәм дүрт ай дәвамында күрсәтеләчәк, дип хәбәр итте югары уку йортының матбугат хезмәте.
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