Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Русские в стране как хозяева отеля: есть ключ от всех дверей, но своей комнаты нет! Национальная политика должна поменяться кардинально

Русские в стране как хозяева отеля: есть ключ от всех дверей, но своей комнаты нет! Национальная политика должна поменяться кардинально

БлокнотРУ В последнее время, особенно во время СВО, в обществе, даже в самых верхах (хотя тут пока немного робко), всё чаще и чаще возникает тема русского «вопроса» и русской идентичности.

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