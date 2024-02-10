«Хаббл» сфотографировал космическое «жемчужное ожерелье»

Фото: NASA, ESA, STScI, Jayanne English (University of Manitoba) Недавно космический телескоп «Хаббл» изучал 12 взаимодействующих галактик с длинными, похожими на головастиков, приливными хвостами из газа, пыли и множества звезд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии