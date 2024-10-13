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Гончаренко: «Мне привычно бороться за высокие места, но окунуться вниз и посмотреть, как тут работать — интересно»

Гончаренко: «Мне привычно бороться за высокие места, но окунуться вниз и посмотреть, как тут работать — интересно»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко после товарищеского матча с ЦСКА (2:2) рассказал о своих задачах в команде.

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