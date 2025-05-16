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Царьград

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Путин и Зеленский в Стамбуле: дипломатическая победа российского лидера

Путин и Зеленский в Стамбуле: дипломатическая победа российского лидера

В Стамбуле проходят дипломатические переговоры между Россией и Украиной. Российский президент Владимир Путин успешно избегает провокаций со стороны украинского лидера Владимира Зеленского, демонстрируя открытость к диалогу.

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