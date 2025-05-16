В Стамбуле проходят дипломатические переговоры между Россией и Украиной. Российский президент Владимир Путин успешно избегает провокаций со стороны украинского лидера Владимира Зеленского, демонстрируя открытость к диалогу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии