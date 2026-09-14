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Губернатор Нижегородской области: «Мы с Ларионовым мечтали сыграть с «Детройтом», думаю, когда-нибудь это настанет»

Губернатор Нижегородской области: «Мы с Ларионовым мечтали сыграть с «Детройтом», думаю, когда-нибудь это настанет»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе матча чемпионата КХЛ «Торпедо» с «Ак Барсом» признался в желании устроить игру с клубом НХЛ «Детройт Ред Уингз» в Нижнем Новгороде.

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