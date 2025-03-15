Трехэтажное здание построят в Барнауле рядом с новым сквером и памятником Рериху

Проект представили на заседании градсовета города Проект здания бытового обслуживания на Приречной Трехэтажное здание делового управления и бытового обслуживания планируют построить в Барнауле по адресу улица Приречная, 4, недалеко от реки Барнаулки, а также нового сквера и памятника Николаю Рериху.