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Царьград

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Никушор Дан отвлек Зеленского на саммите, поправляя носки

Никушор Дан отвлек Зеленского на саммите, поправляя носки

На саммите Карпатской восьмёрки президент Румынии Никушор Дан отвлёк Владимира Зеленского, когда поправлял носки.

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