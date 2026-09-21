Москва разработала кадровый прогноз до 2033 года на основе сессий с бизнесом

Москва подготовила прогноз кадровой потребности города до 2033 года. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева на сессии «Кадровый ресурс: от прогнозирования потребности к повышению производительности» Московского финансового форума.
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