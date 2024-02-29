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Брэдли Купер: «Рождение дочери спасло мне жизнь»

Брэдли Купер: «Рождение дочери спасло мне жизнь»

Вместе с Ириной Шейк актер воспитывает шестилетнюю Лею фото: Shutterstock/Fotodom.ruЕсли вы хоть немного следите за звездой жизнью, вы точно знаете, что Брэдли Купер — один из самых вовлеченных отцов в Голливуде.

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