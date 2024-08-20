В Вологодской области госавтоинспекторы помогли на трассе автомобилистке с ребёнком

Старшие инспекторы ДПС Анна Нагибина и Александр Цветков дежурили в автопатруле. На 237-м км автодороги Вологда - Тихвин-Р 21 «Кола»» дорожные полицейские заметили на обочине иномарку и девушку, которая руками показывала, что необходима помощь.