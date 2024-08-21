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Вокзалы Сочи лидируют по числу отправленных пассажиров

Вокзалы Сочи лидируют по числу отправленных пассажиров

С вокзала Сочи перевезли свыше 2,8 млн человек.Вокзалы Адлера и Сочи – лидеры по количеству отправленных пассажиров в период с января по июль 2024 года включительно.

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