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Гавриков сделал передачу в матче с «Баффало». У него 2 очка в 4 последних играх

Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков отдал результативный пас в матче чемпионата НХЛ с «Баффало» (4:3 ОТ).

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