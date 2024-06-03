В Красноярском крае пошли первые грибы

Красноярцы делятся фото первых в сезоне грибов. В районах края уже можно найти маслята. Красноярская общественница Дарья Мосунова рассказала, что нашла грибы на юге Красноярского края — в Курагинском районе.
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