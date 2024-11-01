В России начала действовать новая система подтверждения статуса участника СВО

В России с 1 ноября введена система бездокументационного подтверждения статуса участника СВО. Теперь можно заказать справку и получить ее в электронном виде через Госуслуги, а также в военкоматах и филиалах фонда «Защитники Отечества».
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