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Русская весна

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В России начала действовать новая система подтверждения статуса участника СВО

В России начала действовать новая система подтверждения статуса участника СВО

В России с 1 ноября введена система бездокументационного подтверждения статуса участника СВО. Теперь можно заказать справку и получить ее в электронном виде через Госуслуги, а также в военкоматах и филиалах фонда «Защитники Отечества».

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