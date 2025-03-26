Нижегородец Ян Шварц написал книги о неизвестных страницах истории войны

Энергия, которой можно лишь позавидовать, – это о нижегородце Яне Шварце. Доктор исторических наук, профессор, академик Международной академии наук, в свои 90 лет он только в прошлом и нынешнем годах прочитал лекции в 39 школах города.
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