Пленный Водян: отрядом наемников в 59-й бригаде ВСУ командовал сотрудник ЦРУ

Украинский военнопленный Юрий Водян рассказал, что сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США командовал отрядом наемников в 59-й отдельной мотопехотной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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