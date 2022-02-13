Трейлер сериала «Время побед» про «Лейкерс» 80-х

Телеканал HBO представил новый трейлер сериала «Время побед: Восход династии Лейкерс». Сериал рассказывает об эре «Шоутайм» «Лейкерс» 1980-х годов, которая началась в 1979 году, когда Джерри Басс купил клуб и выбрал на драфте Мэджика Джонсона.
Телеканал HBO представил новый трейлер сериала «Время побед: Восход династии Лейкерс». Сериал рассказывает об эре «Шоутайм» «Лейкерс» 1980-х годов, которая началась в 1979 году, когда Джерри Басс купил клуб и выбрал на драфте Мэджика Джонсона.
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