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В Израиле арестованы подозреваемые в поставке оружия для теракта в Беэр-Шеве

В Израиле арестованы подозреваемые в поставке оружия для теракта в Беэр-Шеве

Израильские спецслужбы задержали троих жителей Негева, обвиняемых в продаже оружия террористу, совершившему нападение на центральном автовокзале Беэр-Шевы в 2024 году, в результате которого погибла … .

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