Росимущество может изъять собственность бывшего завода Heineken

Иск территориального управления Росимущества об изъятии собственности к холдингу «Объединенные пивоварни», которому сейчас принадлежат активы ушедшей из России Heineken, будет рассмотрен Арбитражным судом Иркутской области 15 ноября этого года, пишут «Ведомости».