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Росимущество может изъять собственность бывшего завода Heineken

Росимущество может изъять собственность бывшего завода Heineken

Иск территориального управления Росимущества об изъятии собственности к холдингу «Объединенные пивоварни», которому сейчас принадлежат активы ушедшей из России Heineken, будет рассмотрен Арбитражным судом Иркутской области 15 ноября этого года, пишут «Ведомости».

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