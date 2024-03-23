Очевидица рассказала, как люди пытались спастись от террористов в «Крокус Сити Холле»

В первые минуты теракта люди в зале не понимали, что происходит. Слышались хлопки, но никто не мог представить, что это стрельба, рассказала 23 марта в беседе с «Известиями» очевидица трагедии в «Крокус Сити Холле».
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