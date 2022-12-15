В Польше раскрыли подробности девятого пакета санкций против России

Премьер-министр Польши рассказал подробности девятого пакета санкций Европы против России.По информации Telegram-канала "Readovka", премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал о подробностях девятого пакета санкций Евросоюза против России.
Премьер-министр Польши рассказал подробности девятого пакета санкций Европы против России.По информации Telegram-канала "Readovka", премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал о подробностях девятого пакета санкций Евросоюза против России.
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