Царьград

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В Польше раскрыли подробности девятого пакета санкций против России

В Польше раскрыли подробности девятого пакета санкций против России

Премьер-министр Польши рассказал подробности девятого пакета санкций Европы против России.По информации Telegram-канала "Readovka", премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал о подробностях девятого пакета санкций Евросоюза против России.

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