О возможном будущем распаде Украины уже открыто говорит бывший советник Зеленского Арестович

"распад", как задача-минимум, уже очевиден и тут только за своё держись. а вот для задачи-максимум ещё пахать и пахать, ибо "нам нужна единая Украина" было произнесено и ... не отменялось.

Samarium

Вся хохляндия нам и на х....не сдалась... вешать себе на шею все это....Западная часть пусть шавкам по бывшему соцлагерю достается....Причем, польским шакалам только в обмен на Сувалкский коридор в Калининградскую область....Харьковская, Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Херсонская, Запорожская области и весь Донбасс в составе России....остальные области- буферная зона с лояльным России руководством и под нашим полным контролем....А что будет дальше.... решим позже....