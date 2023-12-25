Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 646 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Смирнова
    Самая честная книжка про западную демократию - "Да, г-н министр!", Великобритания. Сатира. Пособие, как стать половой...Антидемократическ...
  • Дмитрий Зайцев
    Прыгать надо на пятках, а не носочках.Блинкен намекнул,...
  • Misha Glusch
    сученок«Не тряпка какая-...

О возможном будущем распаде Украины уже открыто говорит бывший советник Зеленского Арестович

О возможном будущем распаде Украины уже открыто говорит бывший советник Зеленского Арестович

Из ТГ-канала "Мир сегодня с Юрием Подоляка".Сегодня хоть каждое выступление Люси цитируй. Во прорвало человека.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СК
Сергей Ковалев
&quot;распад&quot;, как задача-минимум, уже очевиден и тут только за своё держись. а вот для задачи-максимум ещё пахать и пахать, ибо &quot;нам нужна единая Украина&quot; было произнесено и ... не отменялось.
Ответить
10 час.
Samarium
Вся хохляндия нам и на х....не сдалась... вешать себе на шею все это....Западная часть пусть шавкам по бывшему соцлагерю достается....Причем, польским шакалам только в обмен на Сувалкский коридор в Калининградскую область....Харьковская, Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Херсонская, Запорожская области и весь Донбасс в составе России....остальные области- буферная зона  с лояльным России руководством и под нашим полным контролем....А что будет дальше.... решим позже....
Ответить
8 час.
Misha Glusch
пусть дерибанят, но при условии, что там будет только радиоактивная пустошь...
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх