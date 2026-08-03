Клиенты Альфа-Банка смогут получить кэшбэк до 100% за покупки с "Авито Доставкой"

Альфа-Банк и "Авито" на новый уровень договорились вывести партнерство на новый уровень. Об этом сообщил старший вице-президент, директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов банка Тимур Зулкарнаев.
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